《台湾重要政经日程》--12月22日-2012年12月22日

==================今日重要政经消息====================== 12/22(四) --16:00 主计处公布11月经季调失业率,10月经季调失业率4.30%. --16:20 央行公布民间借贷利率记者会. --17:00 金管会例会. ==================近期重要政经消息====================== 12/23(五) --16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年成长1.41%. 12/26(一) --财政部标售10年期公债100/9R,金额350亿台币. --16:00 央行公布11月M2货币总计数年增率,上月为年增5.54%. 12/27(二) --经建会公布11月领先指标,上月为月减0.2%. 12/29(四) --台湾央行召开第四季理监事会议 2012年 1/5(四) --央行公布至12月底外汇存底. --主计处公布12月消费者物价指数(CPI)年增率. 1/9(一) --财政部公布12月进出口金额,11月出口年增率1.3%. 1/14(六) --总统与立法委员选举. 1/18(三) --农历春节前股市封关日. 1/20(五) *--16:00 经济部公布12月外销订单年增率,11月为年增2.54%. 1/30(一) --农历春节後股市开红盘日. 2/4(六) --金融市场因应农历春节调整休假补行交易. 3/3(六) --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 高洁如;审校 黄凯