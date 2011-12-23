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货币新闻 | 2011年 12月 23日 星期五 14:41 BJT

〔台湾财政〕明年第一季将发行1,850亿台币公债,不定期发国库券

路透台北12月23日电---台湾财政部周五表示,2012年第一季将发行1,850亿台币公债,与今年第一季持平;此外,第一季还将不定期发行国库券.

财政部并称,明年全年度规划发行19期公债,3月和5月各发行一期乙类公债.

财政部官员日前表示,明年公债发行量将不低於今年的6,200亿台币,较先前5,000-6,000亿的预估规模扩大,且再度创下历史新高纪录.[ID:nCT0425260]

截至2011年11月止,中央公债未偿还余额为4兆6,045亿台币.(完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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