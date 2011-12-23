〔台湾货币市场〕12月23日及本提存期资金预期变化一览表

日股业绩：铃木汽车第三季营业利润增幅超预期，因利润率上升
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
路透台北12月23日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,154.5亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期7,936.4亿台币:
12/24 462.50亿
12/25 1,150.00亿
12/26 209.50亿
12/27 80.00亿
12/28 1,337.50亿
12/29 216.00亿
12/30 1,085.00亿
12/31 908.00亿
01/01 2,009.90亿
01/02 445.00亿
01/03 33.00亿
--公债付息6.375亿台币:
12/28 99甲9期1息 6.375亿 --国库券到期176.1亿台币:
12/28 财100-3 176.10亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--12/26:财100-12期182天期国库券发行,金额300亿台币,12月23日标售.
--12/29:100/9R期10年期公债发行,金额350亿台币,12月26日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8