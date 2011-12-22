《台湾债市专栏》经济转弱有利央行宽松政策,但提防资金供应不足疑虑

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* 明年经济数据料不佳,央行有降息空间

* 资金流出恐令交易量偏低,流动性风险提高

* 明年债市操作策略以标债逢高抛补为宜

撰稿人 瞿玉娟

本月初的欧盟峰会虽同意注资IMF以增强援助欧洲的实力，但在解决欧债危机问题上似乎仍无法找到有力的方案。由於金融市场动荡，使本月份以来台北股市持续向下走跌，也让市场对央行降息预期升温。然而，笔者认为，明年度经济数据表现不佳，央行虽有降息空间，但因市场交易量偏低，流动性风险反而提高，交易策略将成台债操作胜败关键。

**国际环境不佳，将牵动台湾经济转弱**

近来中国公布的经济数据呈现逐渐疲弱的情况。根据汇丰集团公布的中国PMI初值为49，11月份为47.7，已连续两个月跌落代表扩张的50之下，代表中国制造业已呈现衰退局面。受限於制造业景气动能停滞，外资在中国投资亦逐步退出，由其11月的外资直接投资较去年下滑9.8%可见端倪。此外，根据中国人行公布的数据显示，11月份中国外汇占款净减少279亿美元，且为连续第二个月衰退。外汇占款为一国央行及金融机构收受外资汇入金额时，相对在市场释出的本国货币。由中国外汇占款连续2个月萎缩，且先前人民币中间价曾经连续12日触及跌停价来看，该国经济成长趋缓已使外资有撤出中国的情况。

在另一方面，欧洲峰会释出的讯息仍未见改善主权债信问题方案，虽欧洲央行调降利率1码至1%，但12月份欧元区PMI指数也仅自46.4反弹至46.9，距离景气扩张50分界点仍有段距离，且PMI指数位於金融海啸以来低点，显见欧元区经济成长动能仍疲弱。

笔者认为，从欧洲的经济数据表现疲弱，和中国经济成长降温，而与中国连动更加密切的台湾经济体恐更加不利，有利央行的宽松货币政策。

**经济数据转弱，央行宽松政策在即，但提防资金供应不足疑虑**

从近来的经济数据来看，11月出口246.8亿美元，虽较去年同期增加1.3%，然而却较上月减少8.7%，由出口数据来看可见台湾外贸动能转趋疲弱，11月份出口成长数据已趋近零轴，笔者认为，在欧债危机环绕未解，国际经济成长动能不振，台湾12月出口年增率跌破负值机率升高。而在目前欧债危机未见解决之道，笔者推估整体出口成长恐疲弱到明年第一季，也使央行货币政策在明年第一季有更大的放宽空间。从最近期一年NCD标售利率0.898%，创央行升息以来新低纪录可见市场对央行降息预期之浓厚。

然而，笔者认为，虽明年度国际经济环境及央行政策将有利台债多头续行，但债市投资人仍须提防资金面的供应不足。观察央行公布的外汇存底报告，最近期11月外汇存底仅剩3,879.7亿美元，为自今年2月以来新低，且在今年8月达4,000亿美元过後，外汇存底余额持续减少。笔者过去观察外汇存底月增加余额和台债殖利率间关系发现，当外汇存底月增加余额持续增加，即便在央行升息期间台债殖利率仍可维持多头动能；反之在外汇存底月增加余额减缓下，台债殖利率往往偏空以对；显见资金行情是央行政策外影响台债殖利率走势最重要的因素。

因此，笔者以为人民币升值预期降温，与人民币升值预期连结强烈的新台币升值预期自然消退，且台湾基本面疑虑加深，导致外资持续汇出台湾，外汇存底余额持续减少，投资人对明年台债交易操作需特别谨慎。此外，虽明年发债计画在本周五(12/23)才将公布，但从先前主管机关谈话表示明年发债筹码肯定较今年6,200亿元为多，若经济数据表现不佳，且总统大选不确定因素，使外资持续汇出台湾，则资金匮乏下是否可支撑明年更多的发债筹码，是笔者认为需谨慎观察的地方。

综上所述，笔者以为对明年度而言，整体经济环境与央行货币政策应可对台债多头形成支撑；但考量筹码供给增多，而外资流出、债市成交量低迷的不利因素下，笔者建议明年债市操作策略以标债逢高抛补为宜。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)