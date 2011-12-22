《德国经济分析》德国面临衰退风险,因危机打击信心

* 受到危机摇撼,企业投资可能退缩

* 分析师多调降成长预估,预期将短暂衰退

* 景气滑坡突显出德国因经济失衡所造成的弱点

记者 Sarah Marsh 编译 张明钧/隋芬

路透柏林12月21日电---德国在过去两年虽安度欧元区债务危机,但该国经济恐将陷入衰退,因焦虑不安的企业延缓投资,且出口下滑.

多位原先预期德国仅会面临景气放缓的分析师也改弦更张,不但下修经济成长预估,更预言可能会连续两季萎缩,无异於宣告欧洲将失去它最强大的经济引擎.

柏林当局上周重新恢复银行业援助基金,并称有可能恢复"缩短工时"(Kurzarbeit)补贴,这将协助企业缩减员工工时而无需解雇,凸显出政府对经济前景恶化的忧心程度.

上述两项措施最早都是在全球金融危机高峰时推出,当时德国经济苦吞二次世界大战以来最严重的年度衰退.

"这并非典型的衰退,目前我们因欧债危机而面临极大的不确定性,这场危机将会打压投资及贸易."经济合作暨发展组织(OECD)研究德国的经济学家Felix Huefner表示.

"其实基本面看来是优於其他国家,不太需要整顿财政,家庭债务水准稳健,同时失业率也处於20年低点."

但Huefner表示,德国仍已步入"温和衰退",经济可能在第四季萎缩,2012年第一季则可能停滞.

一些机构的看法则更为悲观.位於杜赛道夫的智库IMK周二预估全年经济将会萎缩0.1%,这是首家德国重要经济智库预测出现萎缩.

在主要出口市场缩减支出并执行节约措施的情形下,企业投资料将缩手,因他们不确定是否能顺利兜售产品.

这将使得德国经济失去一个主要动能.资本设备支出对第三季的经济成长率贡献达0.2个百分点.

代表德国分析师及投资人信心的ZEW指数在过去10个月中九度下滑.

"主要因素为欧元危机,而过去一个月这场危机越演越烈."Berenberg Bank分析师Christian Schulz表示,该行预期德国第四季经济萎缩0.1%,2012年第一季下滑0.9%.

"外界原先对欧盟峰会可能解决此一问题抱有期待,但却以失望收场."他说道,他所指的是12月9日欧洲领袖的会议,这场会议中各国领导人同意迈向"财政同盟",但未能提出明确的做法来让西班牙及意大利等大型经济体免於卷入风暴.

据近期数据,德国10月出口较前月降幅为半年以来最大.未经调整的细项数据显示,德国10月对欧元区出口较前月减少8.5%,超过了整体出口6.1%的降幅.[ID:nCT0424328]

分析师说,增长依然强劲但趋於放缓的新兴市场,不大可能提供足够支撑来弥补出口的减少.

德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳就曾把欧债危机比喻成,高悬在实体经济上方、随时可能落下的达摩克利斯之剑.

上周发布的Markit制造业采购经理人指数(PMI)显示,依赖出口的德国制造业在12月连续第三个月萎缩,因新订单数量大减.[ID:nCN1286732]

数家德国企业没能顶住艰困环境的冲击.光伏组件生产商Solon与全球第三大打印机企业Manroland[MANR.UL]均已申请破产.

但并非人人都如此悲观.智库Ifo本周公布德国企业景气指数略有增长,Ifo认为衰退的可能性并不那麽严重.

"欧洲最终将呈现温和衰退,不过德国将能在一定程度上独善其身,我们目前看不出任何德国衰退的迹象."Ifo经济学家艾柏杰对路透表示.

**内需不振**

受助于就业市场稳健,德国第三季民间消费创下逾一年来最高增速,给经济带来一线曙光.

德国11月失业人数降幅超出预期,失业率目前处於20年低点.因收入预期与经济看法皆改善,工会在协商加薪,而且1月消费者信心继续持稳.

不过,德国民间消费的增长起点很低,将无望抵消投资与出口的下滑.德国向来储蓄率较高且消费者花钱谨慎.

分析师也认为欧债危机给消费造成了下滑的风险.全球第四大零售商--麦德龙(Metro)(MEOG.DE)本月发布获利预警,称欧债危机削弱信心,圣诞季开局销售表现缓慢.

就业趋势要滞後于经济增长的变动,在面临如此多的经济不确定性之际,谨慎的德国工会组织可能会更加侧重於保障工作,而非寻求大幅加薪.

市场调研机构GfK表示,任何小幅的加薪都将被通胀抵消,并预计未来一年消费者的实际购买能力将会停滞不前.目前德国的通胀高於欧元区的整体通胀水平.

这种趋势将再次暴露出德国经济中的失衡--依赖于外部需求而内需不佳.

"德国将无法依赖出口来推动增长,只有内需回暖,企业投资才能够维持."伦敦欧洲改革中心的首席分析师Simon Tilford表示.

"因此,一切都取决於推动内需持续增长,而这需要克服很多困难的阻碍."

Tilford表示,比如德国应当提高薪资,减轻对财政整合的支持力度--但鉴於德国是欧洲的财政强硬派,後者可能性不大.

"德国的前景比欧洲很多国家都要好,但认为德国正处於10年快速增长期顶峰的想法,则是过於理想了,"他说,"德国的经济成长前景相当疲弱."(完)