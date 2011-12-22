〔路透调查〕2012年布兰特原油均价料为105美元,低於今年均价111美元

* 12月调查布兰特原油均价降至105美元,上月调查为107美元

* 伊朗及伊拉克地缘政治风险升高

路透伦敦12月21日电---路透调查显示,明年布兰特原油每桶均价料为105美元,低於今年近111美元的纪录均价.

有四分之一的分析师较一个月前下调油价预估,因担忧欧债危机对经济成长造成的冲击.

但受访者认为油价仍将高昂,因产油国伊拉克及哈萨克斯坦存在供给疑虑,且可能更加严厉的制裁将抑制伊朗的石油销售.而原油库存位於低档及柴油需求强劲,亦支撑油价.

"我们预期经济合作暨发展组织(OECD)国家明年陷入温和衰退,将压制需求及油价,"顾问公司JBC Energy的David Wech表示."然而,在地缘政治仍不安的环境下,油价的风险肯定偏向上档."

油价的下档风险包括:欧债问题、利比亚恢复原油生产,以及全球对汽油和石脑油需求不振等.

这份对32名分析师及顾问所做的月度调查显示,2012年布兰特原油期货LCOc1均价料为每桶105.20美元,低於2011年迄今110.90美元的均价.新的调查结果较11月调查的107美元下降1.80美元.布兰特原油周三在107美元略上方交投.

调查显示,美国原油CLc1均价料为每桶97.00美元,高於11月调查的96.50美元.美国原油今年迄今均价为94.90美元.

在32名受访者中,有22位维持布兰特油价预估不变,七位则调降预估值.

"我们预计2012年油价将进一步走跌,因全球需求疲弱、抑制供给因素消退、风险胃纳低落,以及美元持续回升所致,"Capital Economics的Julian Jessop表示.

石油输出国组织(OPEC)及国际能源署(IEA)12月时均调降对需求成长的预估,主因担忧经济前景疲弱.

OPEC表示,欧元区及其他发达经济体的撙节措施,存在打压印度及中国用油量的风险.

"供给位於相对高档,且需求不如预期,意谓着油价会进一步下滑,"LBBW的Frank Schallenberger表示.其设定布兰特原油的目标价为每桶90美元.

利比亚因动乱而减少供给,促使布兰特原油於4月攀抵127.02美元的峰值,低於2008年8月所创147.50美元的纪录高位.

参看路透油价调查图表,请点击(link.reuters.com/zyh64s)

油价存在上档风险,因市场担忧哈萨克斯坦、伊拉克及伊朗的政治局势.(完)