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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 11:36 BJT

〔日本债市〕公债期货在交投清淡中小升,关注两年期公债标售

路透东京12月22日电---日本政府公债期货周四小涨,交投量清淡;超长天期现货券种则小跌,因经纪商在三天的周末长假来临前轧平部位.

日本财务省周四将标售2.7万亿日圆(346.3亿美元)的两年期公债,票息定为0.1%,低於11月标售同类券种时的0.2%,是自从9月以来的最低水平.结果将在0345GMT公布.

分析师说,在欧债危机未消且预期日本央行将维持宽松货币政策的情况下,新债标售料受避险买盘的支撑而顺利获得消化.

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