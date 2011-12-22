〔日本债市〕公债期货在交投清淡中小升,关注两年期公债标售

路透东京12月22日电---日本政府公债期货周四小涨,交投量清淡;超长天期现货券种则小跌,因经纪商在三天的周末长假来临前轧平部位.

日本财务省周四将标售2.7万亿日圆(346.3亿美元)的两年期公债,票息定为0.1%,低於11月标售同类券种时的0.2%,是自从9月以来的最低水平.结果将在0345GMT公布.