〔日本债市〕公债期货在交投清淡中小升,关注两年期公债标售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月22日电---日本政府公债期货周四小涨,交投量清淡;超长天期现货券种则小跌,因经纪商在三天的周末长假来临前轧平部位.
日本财务省周四将标售2.7万亿日圆(346.3亿美元)的两年期公债,票息定为0.1%,低於11月标售同类券种时的0.2%,是自从9月以来的最低水平.结果将在0345GMT公布.
分析师说,在欧债危机未消且预期日本央行将维持宽松货币政策的情况下,新债标售料受避险买盘的支撑而顺利获得消化.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。