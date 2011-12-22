〔台湾债市〕RP利率大致不变,投信与银行资金供给偏少

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月22日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四大致不变.投信端面临年底赎回压力,加之银行预做农历年前的资金调度,操作较为保守,场上新钱并不好找.
资金调度人士表示,尽管近日寿险端小有余钱,惟资金安排倾向落在年前,对纾缓月底资金压力恐效果有限,交易商不敢轻易拿钱.此外,投信上日虽在台股买超19.97亿台币,今日在RP市场却未见到股票型基金遭明显赎回.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。