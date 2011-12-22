版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 11:37 BJT

〔台湾债市〕RP利率大致不变,投信与银行资金供给偏少

路透台北12月22日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四大致不变.投信端面临年底赎回压力,加之银行预做农历年前的资金调度,操作较为保守,场上新钱并不好找.

资金调度人士表示,尽管近日寿险端小有余钱,惟资金安排倾向落在年前,对纾缓月底资金压力恐效果有限,交易商不敢轻易拿钱.此外,投信上日虽在台股买超19.97亿台币,今日在RP市场却未见到股票型基金遭明显赎回.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐