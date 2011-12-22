〔台湾债市〕RP利率大致不变,投信与银行资金供给偏少

资金调度人士表示,尽管近日寿险端小有余钱,惟资金安排倾向落在年前,对纾缓月底资金压力恐效果有限,交易商不敢轻易拿钱.此外,投信上日虽在台股买超19.97亿台币,今日在RP市场却未见到股票型基金遭明显赎回.