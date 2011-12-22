〔台湾债市〕殖利率小幅收低,量缩等待明年发债计画内容

路透台北12月22日电---台湾债市主要殖利率周四小幅收低.因欧债危机引发的银行融资疑虑仍挥之不去,令已连弹四个交易日的主流券100/9R发行前交易殖利率回跌,但因发债计画公布在即,市场观望气氛凝重,交易量明显萎缩.

交易商指出,明日财政部就要公布明年发债计画,发行量到底多大?第一季各期券发行时间的排序?都在在牵动各交易商的操作对策,进而影响下周一10年增额券100/9R的标售结果.预料明日市场的状况会与今日相同,在发债内容公布前,债市将维持低量盘整格局.

"就等发债计画呀,这将影响投资盘的布局."一位证券商交易员说.

她解释,由於明年农历春节在1月下旬,若第一季发债计画中有关中长券的标售排在长假之後,就等於告诉实质买盘要等两个月才能拿到筹码.有消化资金需求的买盘会不会转而参与100/9R的标售,值得观察.

另一证券商交易员也说,昨日公布的100/9R未平仓合约,多单较空单多出约11亿台币.市场猜测这应该是不具交易商资格的银行,甚或是中小型寿险业者的委托单.

欧洲央行(ECB)周三首次提供三年期贷款,523家银行的申购总额高达创纪录的4,890亿欧元,远超预估的3,100亿欧元.[ID:nCN1300918]

财政部将於明日收盘後公布明年发债计画,相关官员日前表示,明年公债发行量将不低於今年的6,200亿台币,较先前5,000-6,000亿的预估规模扩大,且再度创下历史新高纪录.[ID:nCT0425260]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.39 1.0061 1.0061-1.0070 1.5

10 100/9R A00109R=TWO -0.60 1.2735 1.2735-1.2769 32.5

此外,交易人士表示,随着欧洲经济数据表现疲弱、中国经济成长降温,央行为因应台湾接下来更糟糕的经济状况,甚或是资金加速外流等问题,仍然不能排除在29日理监事会议微幅下调利率的可能性.

但无论央行降不降息,已有交易商预期,不论理监事会议结果如何,债市殖利率都会弹升,只是弹多或弹少的问题.

"因为利多出尽啊!"一证券商交易主管称.

台湾央行将於29日召开第四季理监事会议,目前市场对利率看法纷歧,认为将降息半码(0.125个百分点)以及利率持平的看法两者都有.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2715

5 100/6 A00106=TWO 1.0061

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)