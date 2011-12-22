〔表格〕日本汽车商11月产量和出口

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月22日电---日本最大汽车制造商丰田汽车(7203.T)周四表示,该公司11月全球产量较上年同期下滑3.4%,至634,464辆.
以下为日本八大汽车商11月汽车国内产量、出口、海外和全球产量,以及较上年同期变动百分比的数据.
日本国内产量 出口
*丰田 276,851 (+ 5.1) 148,925 (+ 0.5)
日产 120,217 (+25.1) 79,303 (+14.2)
本田 54,403 (-37.8) 19,202 (-25.0)
铃木 94,534 (+11.0) 22,384 (+13.5)
马自达 80,730 (+ 1.6) 70,319 (+ 1.4)
三菱 51,052 (-11.9) 32,424 (-25.0)
大发 65,524 (+22.2) 1,781 (+14.8)
**富士重工业 51,585 (+25.3) 35,754 (+24.0)
海外产量 全球产量
*丰田 357,613 ( -9.1) 634,464 (- 3.4)
日产 322,877 (+17.0) 443,094 (+19.1)
本田 167,573 (-27.1) 221,976 (-30.1)
铃木 157,569 (- 8.1) 252,103 (- 1.7)
马自达 27,217 (-35.7) 107,947 (-11.4)
三菱 36,157 (-21.2) 87,209 (-16.0)
大发 14,504 (-15.5) 80,028 (+13.1)
**富士重工业 16,568 (+ 9.7) 68,153 (+21.1)
* 数据不包括集团公司大发汽车7262.T和日野汽车(7205.T).
** 富士重工(7270.T)的汽车品牌为Subaru. (完)
--编译 李婷仪;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。