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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 13:36 BJT

〔表格〕日本汽车商11月产量和出口

路透东京12月22日电---日本最大汽车制造商丰田汽车(7203.T)周四表示,该公司11月全球产量较上年同期下滑3.4%,至634,464辆.

以下为日本八大汽车商11月汽车国内产量、出口、海外和全球产量,以及较上年同期变动百分比的数据.

日本国内产量 出口

*丰田 276,851 (+ 5.1) 148,925 (+ 0.5)

日产 120,217 (+25.1) 79,303 (+14.2)

本田 54,403 (-37.8) 19,202 (-25.0)

铃木 94,534 (+11.0) 22,384 (+13.5)

马自达 80,730 (+ 1.6) 70,319 (+ 1.4)

三菱 51,052 (-11.9) 32,424 (-25.0)

大发 65,524 (+22.2) 1,781 (+14.8)

**富士重工业 51,585 (+25.3) 35,754 (+24.0)

海外产量 全球产量

*丰田 357,613 ( -9.1) 634,464 (- 3.4)

日产 322,877 (+17.0) 443,094 (+19.1)

本田 167,573 (-27.1) 221,976 (-30.1)

铃木 157,569 (- 8.1) 252,103 (- 1.7)

马自达 27,217 (-35.7) 107,947 (-11.4)

三菱 36,157 (-21.2) 87,209 (-16.0)

大发 14,504 (-15.5) 80,028 (+13.1)

**富士重工业 16,568 (+ 9.7) 68,153 (+21.1)

* 数据不包括集团公司大发汽车7262.T和日野汽车(7205.T).

** 富士重工(7270.T)的汽车品牌为Subaru. (完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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