〔台湾央行〕共发行714亿台币存单,发行余额增加55.5亿

路透台北12月22日电---台湾央行周四表示,今日共发行714亿台币存单,相较存单到期金额658.5亿,存单发行余额增加55.5亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期595.5亿台币,利率为0.87%;91天期79亿台币,利率为0.93%;182天期39.5亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行1,123.2亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,642.55亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负125亿台币,累计超额准备为666亿台币,加计前期1%的超额准备为1,643亿台币.(完)