〔台湾央行〕共发行714亿台币存单,发行余额增加55.5亿

新兴汇市：多数小升，穆迪调升评级后印尼卢比创下四周高点
路透新加坡2月9日 - 多数亚币周四小升，印尼卢比更是触及四周高点，此前评级机构穆迪将印尼债信评级由“稳定”上调至“正面”。
路透台北12月22日电---台湾央行周四表示,今日共发行714亿台币存单,相较存单到期金额658.5亿,存单发行余额增加55.5亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期595.5亿台币,利率为0.87%;91天期79亿台币,利率为0.93%;182天期39.5亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,123.2亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,642.55亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负125亿台币,累计超额准备为666亿台币,加计前期1%的超额准备为1,643亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
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中国总理李克强主持国务院常务会议，决定进一步清理和规范涉企收费，持续为实体经济减负；部署深化建筑业“放管服”改革，推动产业升级发展。
路透2月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较周二增加0.68 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,768,192.1 2月8日 26,587,212.5 2月7日 180,979.6 0.68% iShares 334,713,128.2 2月8日 334,713,128.2 2月7日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张明钧)