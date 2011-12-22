〔台湾汇市〕台币/美元量缩收跌4分,台股乏方向令後市难脱僵局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月22日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘量缩下跌4分.耶诞佳节将近令市场交投清淡,台股在平盘上下游走,台币汇率亦缺乏交易依据而偏弱整理;交易商称,在缺乏更多消息刺激下,短线应难脱盘整僵局.
尽管欧洲央行允诺将提供银行业低息贷款,汇银人士对此表示,市场对贷款规模大感意外,加上後续还有多少未爆弹仍不得而知,欧债危机看似没有尽头,今日亚洲股汇市反应冷淡,台币则由实质抛补带动,台北外汇经纪公司交易量更萎缩至今年最低.
"没有大issue(议题)主导,国际汇市也是静止状态,"一位本地银行人士表示.
交易商预估,台币明日交投区间先看30.25-30.35元间.
台湾加权指数.TWII周四收在平盘,报6,966.35点;外资及陆资在台股则微幅卖超3.57亿台币,转买为卖,上交易日为买超19.56亿台币.[ID:nCT0490277]
另外,亚洲货币兑美元周四全线下滑,因对於欧债危机的担忧挥之不去,吓阻了对风险资产的投资.[EMRG/SGCN]
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]
----------------------------------------------------------------------------
16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.325 30.285 30.170-30.325 30.285 4.08 5.49
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.295 30.282 30.273-30.312 30.300 1.78 2.94
COSMOS1
----------------------------------------------------------------------------
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.050/-0.030 -0.065/-0.045
美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.240/-0.210
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。