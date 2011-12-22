《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

欧元/美元:汇价劲扬至加速下降趋势线,但却功败垂成,使得空头趋势维持不变.这道趋势线位於1.3184美元,涨势在此受阻後,短线前景偏空.

美元/日圆:汇价已攻破八个月阻力线,在78.47面临四年下降趋势线.该点将守住初步的测试,其上则将面临重大的阻力关卡.首先将遭遇200日均线切入位79.04,其後则为80.00的心理关卡兼55周均线切入位.汇价须数度上探方可有所突破.