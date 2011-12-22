《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦12月22日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:汇价劲扬至加速下降趋势线,但却功败垂成,使得空头趋势维持不变.这道趋势线位於1.3184美元,涨势在此受阻後,短线前景偏空.
美元/日圆:汇价已攻破八个月阻力线,在78.47面临四年下降趋势线.该点将守住初步的测试,其上则将面临重大的阻力关卡.首先将遭遇200日均线切入位79.04,其後则为80.00的心理关卡兼55周均线切入位.汇价须数度上探方可有所突破.
欧元/英镑:汇价持续加速探低,目前已跌破六周通道,以及2011年2月低位0.8387英镑.初步下档目标为2011年低点0.8285英镑.(完)
--编译 龚芳; 审校 白云
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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