〔金融产业〕欧债危机方兴未艾,第四季投行顾问费收入直线下滑

路透伦敦12月22日电---数据显示,欧债问题导致全球投行的收益下滑,其中欧陆投行季度手续费收入降至史上最低水准,而企业上市及收购活动接近停摆.

根据汤森路透及Freeman Consulting数据,全球第四季的债券交易数量下滑至2008年雷曼兄弟倒闭以来未见的低点.

欧洲方面,10月以来从债券发行、上市案及并购案所取得的手续费收入创下汤森路透及Freeman Consulting有记录以来的新低.

并购等领域在今年开始有较为强势的开局,但随後降温,导致投行的整体费用收入较2010年下滑8%至726亿美元.

德国德意志银行DBKG.n在欧洲的手续费收入居冠,让摩根大通(JPM.N)瞠乎其後,尽管後者的全球手续费收入依然称霸.

摩根大通负责安排上市及股权发行的欧洲股权资本市场(ECM)事业栽跟斗,部分原因在於该公司与嘉能可(Glencore)高达100亿美元的上市案失之交臂,这是今年最大的首次公开上市案之一.

自5月嘉能可上市後,欧洲股权资本市场活动急速降温,市场动荡加剧导致有一大堆相关交易延後或取消.

今年投行交易量减少及手续费收入下滑,已然促使欧美亚三大洲的投行业者削减成本及裁员.

根据路透计算,今年宣布的投行裁员计划涉及人数就高达近13万人.

亚太地区第四季投行顾问费用收入优於欧洲,因有连串的上市案支撑,不过全年而言亚太地区顾问费用收入仍较欧洲、中东及非洲(EMEA)市场的182亿美元低约50亿美元.

美国市场的全年投行费用收入仍居冠,达316亿美元.(完)