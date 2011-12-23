台湾已公布经济指标--2011/12/23

日股业绩：铃木汽车第三季营业利润增幅超预期，因利润率上升

这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。