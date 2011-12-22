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市场报道 | 2011年 12月 22日 星期四 18:00 BJT

《外汇动态》欧元/日圆技术面极为偏空,恐跌破100.00大关

0944GMT---据传年末买盘令欧元/日圆EURJPY=获得支撑,在102.70-80可见到一些投机卖单,之後则是102.83,这是105.72跌至101.05的38.2%回档位.在103.00则可见到少量的企业卖盘.

下档获利了结位於101.50-60,之後则是短期趋势线位置101.45.

整体而言技术面极为偏空,瞄准100.00下方.在100.70仍有大量的停止单,下方的障碍位分别为100.50及100.00.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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