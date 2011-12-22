《外汇动态》欧元/日圆技术面极为偏空,恐跌破100.00大关

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0944GMT---据传年末买盘令欧元/日圆EURJPY=获得支撑,在102.70-80可见到一些投机卖单,之後则是102.83,这是105.72跌至101.05的38.2%回档位.在103.00则可见到少量的企业卖盘.
下档获利了结位於101.50-60,之後则是短期趋势线位置101.45.
整体而言技术面极为偏空,瞄准100.00下方.在100.70仍有大量的停止单,下方的障碍位分别为100.50及100.00.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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