〔台湾央行〕称欧债问题对金融面冲击不大,但对股市冲击较大

路透台北12月22日电---台湾央行周四晚间发出新闻稿指出,欧债问题对台湾金融面冲击不大但股市影响较大,且欧债危机恶化已间接影响台湾出口,进一步影响民间投资成长.

目前金融市场中,认为央行将降息、以及维持利率不变的看法,相当分歧.台湾央行9月间已暂停先前连续五次的升息举措,重贴现率暂停在1.875%不变.(完)