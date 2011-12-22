〔台湾货币市场〕短率略显向上压力,年底银行冲放款令积数不足(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更新拆款及准备金数据)
* 银行冲放款拉高资金需求
* 一周拆款利率高位小升
记者 高洁如
路透台北12月22日电---台湾银行间短期利率周四略显向上压力,由於年底银行冲刺放款,本地银行资金短缺之下,一周拆放利率高位向上小升.不过短票利率勉力持稳.
市场人士指出,至上日为止银行多倾全力向央行购买存单,以利农历年前的资金落点.不过,本地银行同时也在冲刺放款,二个因素令银行累积的准备数字不足,近期市场的资金需求持续居高不坠.在此情况下,拆款的利率也略微向上测试水温.
"年底了很多银行冲放款,此外年关到了大家也都会保守操作,让市场的资金需求蛮高的,"一位大型民营银行人士称.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.398%,上日在0.399%;今日区间在0.299-0.73%,上交易日亦在0.299-0.730%
2-7天拆款利率区间在0.392-0.77%,区间高位较上日略升.上日区间在0.392-0.760%.
农历除夕在明年1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止,按往例,尾牙至年前将是通货发行高峰.台股在1月18日封关,1月30日(周一)新春开红盘.
**短票利率勉力持稳**
短票方面,交易商指出,原本预期今日银行申报央行存单的意愿会明显减少,不过可能因各家银行调度策略不同,今日银行并未大幅减少报央.转而银行在资金较少下,入场买票意愿稍受影响.
不过,交易商也说,尽管如此,短票量增加也相对有限,尤其是年内落点的短票金额又更少,今日短票利率大致同上日区间一样,落在0.83-0.85%.不过月内落点的0.83%利率已偏少见.
央行今日共发行714亿台币存单,相较存单到期金额658.5亿,存单发行余额增加55.5亿.[TW/MMTCN]周五央行存单到期金额是1,154.5亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为30亿台币;累计超额准备为696亿台币,加计前期1%的超额准备为1,673亿台币.
**公债RP利率平稳**
债市同业附买回(RP)利率周四大致不变.投信端面临年底赎回压力,加之银行预做农历年前的资金调度,操作较为保守,场上新钱并不好找.
资金调度人士表示,尽管近日寿险端小有余钱,惟资金安排倾向落在年前,对纾缓月底资金压力恐效果有限,交易商不敢轻易拿钱.此外,投信上日虽在台股买超19.97亿台币,今日在RP市场却未见到股票型基金遭明显赎回.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。