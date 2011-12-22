〔台湾金融〕金管会同意保险业增设外汇价格变动准备金,缩减避险成本

路透台北12月22日电---台湾金管会周四表示,同意保险业者在各种准备金提存办法中在负债项下增设"外汇价格变动准备金",预期此将可明显缩减保险业者高额的避险成本.惟金管会也称,未来实施三年後仍将检讨利弊和存废.

由於台湾本地利差相当小,多数保险业者将可运用资金约三成投资於海外.近年由於外汇价格变动并不大,保险业者强力要求金管会放宽业者外汇避险的相关规定.本地媒体报导,台湾寿险业者每年花费600-800亿台币在外汇避险上.

金管会表示,未来保险业者仍应揭露外汇价格变动准备金之说明,这包括公司的避险策略及曝险情形、未适用外汇价格变动准备金机制对该公司损益表及股东权益之影响、计算未适用外汇价格变动准备金机制之每股盈余(EPS)等资讯.保险公司也必需建立完整的外汇风险管理及避险策略.每年节省的避险成本也不得发放为董监酬劳.

此外,金管会还提到,保险公司在提存办法之下也应有条件限制盈余分配,并且若公司有盈余,也该提一定比例的增提特别盈余公积.另外,寿险业应在三年内至少一次就已节省之避险成本部分作为盈余转增资,强化资本.(完)