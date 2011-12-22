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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 18:26 BJT

〔亚洲橡胶〕12月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月22日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

1月 259.5 40 260.0 40

2月 265.3 36 265.1 65

3月 268.4 63 268.9 88

4月 273.9 299 273.4 156

5月 276.3 2529 276.2 357

6月 278.3 1683 278.2 293

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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