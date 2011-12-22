〔两岸金融〕台湾金管会同意中国银行和交通银行设立台北分行

路透台北12月22日电---台湾金管会周四表示,同意中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)二家大陆地区银行筹设台北分行.

金管会表示,此二银行在去年9月23日经核准设立台北办事处,依据ECFA贸易早收清单开放承诺,其於在台代表人办事处设立满一年後提出筹设分行之申请.

金管会称,2011年银行家"The Banker"杂志排名,中国银行之资本排名全球第9名、总资产排名第17名;交通银行之资本排名全球第35名、总资产排名第40名.该二银行符合"台湾地区与大陆地区金融业务往来及投资许可管理办法",有关大陆地区银行来台设立分行应该具备的相关资格条件规定,因此核准设立.(完)