〔金砖国家〕12月22日股汇市收盘纵览

中国股市:沪综指小幅收低,出现大幅震荡走势,早盘一度触及逾33个月来新低後,引发部分抄底买盘介入,令股指盘中逐波回升,最终缩减跌幅并小幅收低.分析人士指出,由於目前大盘仍处於下跌通道,市场对上市公司业绩情况担忧情绪仍重,预计短线多空双方仍将展开激烈争夺,且不排除未来将失守2,100点.沪综指.SSEC收报2,186.297点,跌4.852点,或0.22%,盘中曾触及2,149.423点日低,此前低点为2009年3月16日的2,108.61点. [.SSCN]

香港股市:小幅收低,但扳回稍早一些跌幅,因受沪市尾盘抄底支撑.假日市况清淡.恒生指数.HSI收低0.21%,报18,378.23点.恒生国企指数.HSCE收低0.06%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS略收跌,在央行维稳意图的打压下,汇市贬值预期已经明显趋淡,今日中间价CNY=PBOC继续开在高位,平衡了美元反弹带来的贬值压力,盘中汇价呈现盘整态势.交易员并表示,鉴於市场人民币的贬值预期减弱,大型商业银行最近几天也不再大量抛售美元稳定市场,人民币走势正逐渐趋於平稳.[CNY/CN]