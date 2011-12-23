〔金砖国家〕12月22日股汇市收盘纵览

日股业绩：铃木汽车第三季营业利润增幅超预期，因利润率上升
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
路透12月23日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月22日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨0.37%,报919.55点.
中国股市:沪综指小幅收低,出现大幅震荡走势,早盘一度触及逾33个月来新低後,引发部分抄底买盘介入,令股指盘中逐波回升,最终缩减跌幅并小幅收低.分析人士指出,由於目前大盘仍处於下跌通道,市场对上市公司业绩情况担忧情绪仍重,预计短线多空双方仍将展开激烈争夺,且不排除未来将失守2,100点.沪综指.SSEC收报2,186.297点,跌4.852点,或0.22%,盘中曾触及2,149.423点日低,此前低点为2009年3月16日的2,108.61点. [.SSCN]
香港股市:小幅收低,但扳回稍早一些跌幅,因受沪市尾盘抄底支撑.假日市况清淡.恒生指数.HSI收低0.21%,报18,378.23点.恒生国企指数.HSCE收低0.06%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS略收跌,在央行维稳意图的打压下,汇市贬值预期已经明显趋淡,今日中间价CNY=PBOC继续开在高位,平衡了美元反弹带来的贬值压力,盘中汇价呈现盘整态势.交易员并表示,鉴於市场人民币的贬值预期减弱,大型商业银行最近几天也不再大量抛售美元稳定市场,人民币走势正逐渐趋於平稳.[CNY/CN]
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印度股市:印度股市扳回盘初跌幅,连续第二日收涨,因欧洲市场上涨提振了信心,但国内经济担忧及政策方面缺乏作为仍令投资人态度谨慎.指标BSE指数.BSESN收高0.82%,或128.15点,报15,813.36点.指数盘中一度下跌1.35%,成分股中有22家收涨.[.BO]
印度汇市:印度卢比收低,但脱离日内低点.国内股市由盘初下跌转升,且有迹象显示欧洲央行提供的大批贷款将能暂时避免欧元区出现信贷紧缩.卢比兑美元INR=D2收报52.72/73,低於周三收盘价52.49/50.盘中低点触及52.90.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,396.030点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨1.42%,报747.69点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上涨1.13%,报31.3600卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨1.08%,报40.9400卢布.
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巴西股市:拉丁美洲股市因美国就业市场出现复苏迹象而受激励,但在欧债危机持续的情况下,投资人仍小心看待2012年前景.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨1.23%,报57,347.87点.[ID:nL1E7NMMX3]
巴西汇市:巴西雷亚尔今年可能录得全年下跌近10%,因欧债危机给拉丁美洲市场蒙上阴影.雷亚尔兑美元BRBY上涨0.292%,报1.8522.[ID:nN1E7BL01F]
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南非股市:收高,追随全球股市脚步,美国公布的数据显示其经济出现改善提振市场信心,但南非兰特走强限制了偏重资源类股的南非股市涨势.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨0.87%,报28,413.03点.综合指数.JALSH上涨0.81%,报31,904.14点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3持坚,追随欧元走势,但交投陷於上日水平,缺乏国内因素且假期前交投清淡.1518GMT时,兰特兑美元报8.1350,较周三纽约收盘价上涨1.3%. [ZAR/](完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8