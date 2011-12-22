(重发)****美国与加拿大经济指标预测--12月23日-12月30日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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路透12月23日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------12月19日当周--------------------------------
12月23日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 11月 -- +1.3%
-- 美国建筑许可年率(万户) 11月修正值 -- 68.1
1330 美国个人所得 11月 +0.2% +0.4%
个人支出 +0.3% +0.1%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +2.7%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
实质个人支出 -- +0.1%
1330 美国耐久财(耐用品)订单 11月 +2.0% -0.5%
扣除运输 +0.5% +1.1%
扣除国防 -- +0.5%
扣除飞机的非国防资本财 +1.0% -0.8%
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 持平 +0.2%
1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 31.3 30.7
新屋销售(较前月) -- +1.3%
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月16日当周 -- 122.3
1600 加拿大预算(亿加元) 10月 -- 赤字25
----------------------------------12月26日当周--------------------------------
12月26日(一)
无重要经济数据公布
12月27日(二)
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 -- 85.5
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)10月 -3.2% -3.6%
经季节调整房价指数(较前月) -- -0.6%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.4% -0.6%
1500 美国经济谘商会消费者信心指数 12月 58.0 56.0
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 -- 0
12月28日(三)
1200 美国抵押贷款指数 12月23日当周 -- 659.3
再融资指数 -- 3,516.8
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月24日当周 -- +3.4%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月24日当周 -- +3.4%
12月29日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月24日当周 -- 36.4
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.025
续请失业金人数(万人) 12月17日当周 -- 354.6
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 11月 +0.8% +10.4%
12月30日(五)
1330 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 12月 -- 533.5
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 61.0 62.6
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月23日当周 -- --(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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