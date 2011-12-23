《台湾报摘》--经济日报12月23日

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)新一代平板电脑iPad 3上市在即,供应链明年元月农历年假期加班赶工备货,包括鸿海(2317.TW)、正崴(2392.TW)、玉晶光(3406.TW)、可成(2474.TW)、新普(6121.TWO)等,都传出员工在农历年停休加班,供应链明年第一季业绩淡季不淡.
* 其他:
--和硕(4938.TW)继今年成功打入iPhone供应链後,再度斩获苹果iPhone 4S新订单,明年出货量上看1,500万支,年增83%,与鸿海竞逐分食苹果大饼.
--难敌苹果iPad,宏基(2353.TW)也要淡出平板电脑业务.外资圈透露,宏基预计下个月宣布裁撤触控事业群,负责平板电脑人力腰斩,改走精兵策略.
--台湾区水泥公会指出,中国大陆明年水泥需求上看22亿公吨,年增8%以上,台湾也可增加5%至1,300万公吨.台泥(1101.TW)表示,为顺利达成2016年总产能超过1亿公吨,明年资本支出将维持今年水准,至少2亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r