《台湾报摘》--经济日报12月23日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)新一代平板电脑iPad 3上市在即,供应链明年元月农历年假期加班赶工备货,包括鸿海(2317.TW)、正崴(2392.TW)、玉晶光(3406.TW)、可成(2474.TW)、新普(6121.TWO)等,都传出员工在农历年停休加班,供应链明年第一季业绩淡季不淡.

* 其他:

--和硕(4938.TW)继今年成功打入iPhone供应链後,再度斩获苹果iPhone 4S新订单,明年出货量上看1,500万支,年增83%,与鸿海竞逐分食苹果大饼.

--难敌苹果iPad,宏基(2353.TW)也要淡出平板电脑业务.外资圈透露,宏基预计下个月宣布裁撤触控事业群,负责平板电脑人力腰斩,改走精兵策略.

--台湾区水泥公会指出,中国大陆明年水泥需求上看22亿公吨,年增8%以上,台湾也可增加5%至1,300万公吨.台泥(1101.TW)表示,为顺利达成2016年总产能超过1亿公吨,明年资本支出将维持今年水准,至少2亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.