《台湾报摘》--工商时报12月23日

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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* 头版头条:
--中央银行总裁彭淮南昨日於总统财经对策小组会议出示央行内部研究资料,指欧债对台湾的影响已扩及到实质面,台湾经济明年将面临"三低一高"的压力,即出口、消费和投资可能下滑,但失业率恐会提高.
* 其他:
--总统马英九昨日亲自召开财经对策小组会议,提出七大对策因应欧债危机.其中,政府四大基金将成立一专案小组,检讨操盘策略及制度,改变过去委外代操追高杀低或短线进出,走向中长期持有,追求长期投资最大效益为目标,以有利台股走向.
--预售屋和中古屋市场双双笼罩在浓厚观望的气氛,其中,北台湾都会区12月份的预售屋市场推案量创下10年单月新低量纪录,尤其台北市更出现"零推案"的多年来少见现象.
--兆丰金(2886.TW)参股陆银开出三大条件择偶,手中现金部位上看300亿台币的兆丰金对参股陆银已作好准备,除了以城市银行为参股目标,并开出三大择偶条件,包括总资产规模约等值新台币4,000-5,000亿台币;资本额约等值新台币100-200亿台币,分行家数约50-60家.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r