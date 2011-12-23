版本:
中国
债券 | 2011年 12月 23日 星期五 08:47 BJT

〔标题新闻〕匈牙利总理称已拒绝欧盟执委会要求,不会撤回其央行法及金融稳定法草案--电视

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7NM2UQ]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐