〔欧元区经济〕若有必要ECB或可采量化宽松举措并增加购债--斯麦吉(更新版)

中国债市：假日因素致1月托管量仅增590亿，保险机构鹤立鸡群--中债登
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
(新增细节)
路透法兰克福12月22日电---即将离任的欧洲央行(ECB)执委会成员斯麦吉周四表示,若出现通缩,欧洲央行有采取量化宽松式政策的选项;而若有必要也可能增加购债.
斯麦吉接受金融时报访问,谈到类似美国和英国式量化宽松策略时表示,若情势需要,欧洲央行应动用这样的措施.
"如果经济形势支持这种作法,就是恰当的,特别是在面临流动性困境、可能因此导致通缩的国家...但当前欧元区并未面临这种情况,因为欧洲央行目前并未看到通缩的风险."他说.
"如果形势改变,出现需进一步增加流动性的情况,我认为就没有理由不采用为欧元区特性量身订制的工具."
回应欧洲央行是否可能增加购买债务沉重欧元区国家的债券,或甚至为举债成本设定上限的提问时,斯麦吉表示若有必要欧洲央行能够相应加大行动.
"如果各国面临的是流动性问题,而非政府偿债问题,那麽欧洲央行就还有采取行动的空间--甚至可说,欧洲央行有义务采取行动."他表示.(完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3