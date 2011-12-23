《台湾重要政经日程》--12月23日-2012年12月22日

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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==================今日重要政经消息====================== 12/23(五) --10:30 经济部年终记者会. --16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年成长1.41%. ==================近期重要政经消息====================== 12/26(一) --财政部标售10年期公债100/9R,金额350亿台币. --16:00 央行公布11月M2货币总计数年增率,上月为年增5.54%. 12/27(二) --经建会公布11月领先指标,上月为月减0.2%. 12/29(四) --台湾央行召开第四季理监事会议 2012年 1/5(四) --央行公布至12月底外汇存底. --主计处公布12月消费者物价指数(CPI)年增率. 1/9(一) --财政部公布12月进出口金额,11月出口年增率1.3%. 1/14(六) --总统与立法委员选举. 1/18(三) --农历春节前股市封关日. 1/20(五) --16:00 经济部公布12月外销订单年增率,11月为年增2.54%. 1/30(一) --农历春节後股市开红盘日. *--16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%. 2/4(六) --金融市场因应农历春节调整休假补行交易. 3/3(六) --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 高洁如; 审校 黄凯
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r