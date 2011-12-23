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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 09:03 BJT

《台湾重要政经日程》--12月23日-2012年12月22日

==================今日重要政经消息======================   
  12/23(五)
  --10:30 经济部年终记者会.
  --16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年成长1.41%.

  ==================近期重要政经消息======================

  12/26(一)
  --财政部标售10年期公债100/9R,金额350亿台币.
  --16:00 央行公布11月M2货币总计数年增率,上月为年增5.54%. 

  12/27(二)
  --经建会公布11月领先指标,上月为月减0.2%.  

  12/29(四)
  --台湾央行召开第四季理监事会议


  2012年
  1/5(四)
  --央行公布至12月底外汇存底.
  --主计处公布12月消费者物价指数(CPI)年增率. 

  1/9(一)
  --财政部公布12月进出口金额,11月出口年增率1.3%.

  1/14(六)
  --总统与立法委员选举.

  1/18(三)
  --农历春节前股市封关日.

  1/20(五)
  --16:00 经济部公布12月外销订单年增率,11月为年增2.54%. 

  1/30(一)
  --农历春节後股市开红盘日.
 *--16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%.

  2/4(六)
  --金融市场因应农历春节调整休假补行交易.

  3/3(六)
  --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  注: * 代表新增内容.(完) 

  --记者 高洁如; 审校 黄凯

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