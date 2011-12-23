日本已公布经济指标--2011/12/23

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 1.4%-r -0.5%-r -- --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.5% -0.4% 12/27 --
全国核心CPI(y/y) 10月 -0.1% +0.2% 12/27 --
工业生产(m/m) 10月 +2.2%-r -3.3%-r 12/27 --
失业率 10月 4.5%-@ 4.1%-@ 12/27 --
贸易收支(亿日圆) 11月 逆差6,847 逆差2,738 -- --
所有家庭实质支出(y/y) 10月 -0.4% -1.9% 12/27 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看日本经济数据相关资料,可点选ECONJP
--整理 龚芳
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r