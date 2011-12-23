〔全球金融〕IMF呼吁会员国尽速通过2010年达成一致的份额改革计画

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透12月22日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四呼吁会员国迅速签署去年达成一致的协议,即将IMF资源加倍,并让中国等投票权低於适当比例的国家在IMF获更大表决权.
在欧债危机升级,全球经济2012年料将放缓之际,决定各国对IMF的贡献及表决权的会员国份额改变一事至关重要.
拉加德表示,IMF的187个会员国在2012年10月前需进行必要的投票,执行将份额加倍的2010年决议,那将使中国在IMF中成为份额第三大的成员.
这个议案是2010年10月首尔会议中敲定,会中各国同意把逾6%的表决权转移给中国等国家,并将IMF的认缴份额加倍,使该机构约有7,550亿美元可用资金.
IMF表示拉加德"呼吁会员国尽其所能让2010年的改革方案在2012年年会前生效."2012年年会将在10月中旬於东京举行.
截至12月12日,仅53国(持有份额相当IMF份额36%)已通过该议案.该改变要付诸执行,需获得达70%份额会员国的批准.部分国家得通过立法来授权这项改变.
这项措施也在等待美国国会的批准,美国共和党人将矛头指向IMF纾困欧元区国家的举措,称不希望美国资金卷入其中.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
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