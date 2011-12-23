〔台湾货币市场〕182天期国库券决标贴现率料在0.75-0.78%

路透台北12月23日电---台湾央行午间将代财政部标售182天期国库券.金融市场人士表示,估计本次的国库券标售料在0.75-0.78%.

根据路透访谈六家金融机构,多家金融机构认为,目前各方对央行下周的理监事会议的利率决策看法仍相当纷歧,市场虽出现央行可能降息的预期,但并不是一面倒的主流意见.估计本次的国库券决标贴现率料不会与上次的标售结果--0.77%相距太远.

根据六家金融机构的预估,本次国库券决标贴现率的大区间在0.74-0.80%.

部分本地银行表示,近期因接近年底令货币市场的资金转少,可能进一步影响本地银行的投标意愿.此外,本期国库券是临时增加标售的一期,预料利率不致太低.

不过,投标主力--外商银行交易员则是认为,六个月天期的国库券还是具相当的吸引力,部分市场人士又有降息的预期,估计本次的决标贴现利率可能略低於0.77%.不过幅度还是会相当有限.

台湾央行在9月间暂停升息举措,暂停了连续五次的升息循环.目前重贴现率维持在1.875%.眼下金融市场对於12月29日央行的利率决策看法不一,维持利率不变、以及认为将降息半码(0.125个百分点)两者都有.

财政部上次在12月8日标售182天期国库券,发行金额300亿台币,决标贴现率在0.77%.而12月20日标售的273天期国库券,金额300亿台币,决标贴现率在0.845%.(完)