〔台湾货币市场〕182天期国库券决标贴现率料在0.75-0.78%

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透台北12月23日电---台湾央行午间将代财政部标售182天期国库券.金融市场人士表示,估计本次的国库券标售料在0.75-0.78%.
根据路透访谈六家金融机构,多家金融机构认为,目前各方对央行下周的理监事会议的利率决策看法仍相当纷歧,市场虽出现央行可能降息的预期,但并不是一面倒的主流意见.估计本次的国库券决标贴现率料不会与上次的标售结果--0.77%相距太远.
根据六家金融机构的预估,本次国库券决标贴现率的大区间在0.74-0.80%.
部分本地银行表示,近期因接近年底令货币市场的资金转少,可能进一步影响本地银行的投标意愿.此外,本期国库券是临时增加标售的一期,预料利率不致太低.
不过,投标主力--外商银行交易员则是认为,六个月天期的国库券还是具相当的吸引力,部分市场人士又有降息的预期,估计本次的决标贴现利率可能略低於0.77%.不过幅度还是会相当有限.
台湾央行在9月间暂停升息举措,暂停了连续五次的升息循环.目前重贴现率维持在1.875%.眼下金融市场对於12月29日央行的利率决策看法不一,维持利率不变、以及认为将降息半码(0.125个百分点)两者都有.
财政部上次在12月8日标售182天期国库券,发行金额300亿台币,决标贴现率在0.77%.而12月20日标售的273天期国库券,金额300亿台币,决标贴现率在0.845%.(完)
--记者 高洁如; 审校 乔艳红/曾祥进
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r