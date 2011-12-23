〔台湾债市〕RP利率持於区间,短率趋坚走势审慎以对

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北12月23日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平於近期区间,主要是投信资金赎回令资金分配不均,惟下周央行理监事会议召开在即,市场对降息及维持利率不变的看法仍相当分歧,交易商对短率趋坚走势审慎以对.
资金调度人士指出,今日寿险资金供应没有明显缺口,不过因应企业年底作帐等资金需求,投信端面临较大的赎回压力,加上银行端近日资金需求较大,令部分交易商感受趋紧.
展望下周,他们表示,10年期公债增额券即将交割,料券商有补券需求且资金缺口较大,加之月底向来为资金需求高峰,料下半周附买回利率恐有微幅走高的压力.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
下周大型紧缩因子如下:周一有300亿台币的国库券发行;周二有阳明海运(2609.TW)的65亿台币公司债交割;周四则有100/9R期公债发行,金额350亿台币.另外,央行将於周四召开第四季理监事会议.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r