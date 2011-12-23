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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 12:00 BJT

〔台湾债市〕RP利率持於区间,短率趋坚走势审慎以对

路透台北12月23日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平於近期区间,主要是投信资金赎回令资金分配不均,惟下周央行理监事会议召开在即,市场对降息及维持利率不变的看法仍相当分歧,交易商对短率趋坚走势审慎以对.

资金调度人士指出,今日寿险资金供应没有明显缺口,不过因应企业年底作帐等资金需求,投信端面临较大的赎回压力,加上银行端近日资金需求较大,令部分交易商感受趋紧.

展望下周,他们表示,10年期公债增额券即将交割,料券商有补券需求且资金缺口较大,加之月底向来为资金需求高峰,料下半周附买回利率恐有微幅走高的压力.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

下周大型紧缩因子如下:周一有300亿台币的国库券发行;周二有阳明海运(2609.TW)的65亿台币公司债交割;周四则有100/9R期公债发行,金额350亿台币.另外,央行将於周四召开第四季理监事会议.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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