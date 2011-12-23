〔台湾热股〕保险股飞涨,受外汇价格变动准备金过关激励

路透台北12月23日电---台湾寿险业股价周五飞涨,因金管会上日同意保险业可在负债项之下,增设"外汇价格变动准备金",以利保险业缩减汇兑避险成本,估计将令业者年省数百亿台币的汇兑成本.

本地时间10:22,国泰金控(2882.TW)股价飙抵涨停,报33.3台币;新光金控(2888.TW)亦大涨6.52%,报8.82台币.

兆丰投顾分析师庄弼彦说,"对保险业者是长线利多.它有二个好处,一个是可以使保险业者每月的获利波动更稳定,另外业者的确可以省下不少的避险成本."

由於台湾本地利差相当小,多数保险业者将可运用资金约三成投资於海外,目前总金额约在3.8兆(万亿)台币.若以业者的海外投资八成避险、避险成本在200点来计算,保险业者一年的避险成本约600亿台币.

因近年外汇价格变动并不大,保险业者认为每年高额的避险似乎没有太大必要,因此强力要求金管会放宽业者外汇避险的相关规定.金管会因而同意业者可在会计项目负债项之下,增列"外汇价格变动准备金".日後业者每月的海外投资汇兑变动损益,可半数以此准备金作为缓冲,不需全额认列汇兑损益於损益表上.

庄弼彦进一步表示,但由於金管会要求业者外汇价格变动准备金的第一桶金,目前金额仍小,只有200多亿台币,因此估计未来三年内保险业的海外投资金额的避险比率恐怕不会降低太多.

"等到这个外汇价格变动准备金的基础可以扩大到1,000亿台币以上,就可以在汇率价格变动剧烈时,发挥功能,"庄弼彦称.

上日金管会虽同意保险业者增设外汇价格变动准备金一案,但因应市场对此案可能增加保险业者长远经营上的风险,金管会也列了不少但书规范.包括此案节省的避险成本优先充实保险业资本、不得发放董监酬劳,依旧制再计算并揭露未适用外汇价格变动准备金机制之每股盈余(EPS)等资讯.[ID:nCT0490397](完)