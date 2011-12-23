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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 13:51 BJT

《企业看点》--12月23日财务活动报导摘要

路透12月23日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 日本经济新闻报导,软银(9984.T)将退出日本社交网站业务,与新闻集团(NWSA.O)的合资企业将於1月底关闭并清算.[ID:nL3E7NM4U4]

* 日经报导称,日本东京电力(9501.T)或会从政府支持机构额外寻求数千亿日圆援助,用於核事故赔偿.[ID:nL3E7NM4R1]

(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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