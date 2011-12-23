《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减43.8亿台币

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透台北12月23日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减43.8亿台币,央行存单未到期余额为6兆7,479.05亿台币.上周存单发行量净增246亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
12/19(一) 1,713.5 1,646.5 -67.0
12/20(二) 93.8 597.0 +503.2
12/21(三) 1,495.2 1,123.2 -372.0
12/22(四) 658.5 714.0 +55.5
12/23(五) 1,154.5 991.0 -163.5
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总 计 5,115.5 5,071.7 -43.8
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
12/19(一) 256.00 23.50
12/20(二) 46.00 13.00
12/21(三) 55.70 23.00
12/22(四) 79.00 39.50
12/23(五) 174.00 47.00
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总 计 610.70 146.00(完)
--记者 董永年; 审校 乔艳红
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r