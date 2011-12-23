版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 17:55 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减43.8亿台币

路透台北12月23日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减43.8亿台币,央行存单未到期余额为6兆7,479.05亿台币.上周存单发行量净增246亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

12/19(一) 1,713.5 1,646.5 -67.0

12/20(二) 93.8 597.0 +503.2

12/21(三) 1,495.2 1,123.2 -372.0

12/22(四) 658.5 714.0 +55.5

12/23(五) 1,154.5 991.0 -163.5

---------------------------------------------------------------

总 计 5,115.5 5,071.7 -43.8

中长天期存单发行量

------------------------------------------------

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

12/19(一) 256.00 23.50

12/20(二) 46.00 13.00

12/21(三) 55.70 23.00

12/22(四) 79.00 39.50

12/23(五) 174.00 47.00

---------------------------------------

总 计 610.70 146.00(完)

--记者 董永年; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐