〔台湾债市〕殖利率因股市上涨而收升,等待发债计画而交投量缩

路透台北12月23日电---台湾债市主要殖利率周五收升,因美国经济数据强劲,带动台股随多数亚股上扬,令殖利率小幅走高,惟市场静待发债计画出炉,整体交易量较上日进一步萎缩.

交易商指出,年底进入倒数计时,市场操作心态偏向保守,加上午後将公布发债计画,以及下周一就要标售10年增额券100/9R,预料等到结果陆续出炉後,债市走向才有机会趋於明朗.

"先看发债,再观望发债、央行开会,就这样一路观望到年底,"一位证券商交易员说.

台湾财政部周五表示,2012年第一季将发行1,850亿台币甲类公债,与今年第一季持平,并另将在3月发行20年乙类公债,金额400亿台币;此外,第一季还将不定期发行国库券.他们并称,明年全年度规划发行19次公债,3月和5月各发行一期乙类公债.[ID:nCT0490705]

至於上日央行总裁彭淮南称欧债对台影响已扩大至经济实质面,另一券商交易人员表示,短率走势变化不大,各方对降息与否仍各持己见,加上自12月以来,台债殖利率走势已反应降息预期而走低,今日市场反应相当冷淡.

根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.[ID:nCT0490691]

台湾央行周四晚间发出新闻稿指出,欧债问题对台湾金融面冲击不大但股市影响较大,且欧债危机恶化已间接影响台湾出口,进一步影响民间投资成长.[ID:nCT0490387]

台湾股市周五收涨2.07%,加权股价指数.TWII上涨144.38点至7,110.73.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 100/9R A00109R=TWO +1.05 1.2840 1.2750-1.2840 21.0

展望下周,交易商表示,市场对利多和利空消息均逐渐钝化,一旦殖利率弹升便有补券买盘进场,下方则有获利了结的卖盘,预料殖利率仍於小幅区间波动;不过,由於流动性较差而使利率波幅增大的情形也是有可能发生.

"预料明年养券为收入来源的趋势应该不变,还是找时间点布局,"一位银行交易人士表示.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2840

5 100/6 A00106=TWO 没有成交

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)