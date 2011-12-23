〔台湾财政〕明年发债计划中规中矩,第一季发行量可化解补券压力(更新版)

(新增更多细节)

* 明年增发10年乙类公债,其他内容大致符合预期

* 20年乙类公债提前至第一季发行,满足补券需求

路透台北12月23日电---在台湾财政部已事先提醒下,公债交易商对周五公布的明年发债计划反应中性.虽然第一季到期量有2,300亿台币,但也因20年期乙类公债提前发行,令发债量达2,250亿台币,料能顺利化解终端买盘的补券压力.

交易商指出,与今年的发债内容相比,明年较不一样的是5月增发了一期10年乙类公债.并将20年期乙类公债的发行日期,从第二季提前到第一季,至於其他内容,都与今年雷同.

"之前已经打过预防针了,所以感觉还好."一大型银行交易员称.

另一证券商交易主管也称,明年19次的公债发行计划内容中规中矩.虽然第一季的发行量较多,但也因为到期量大,因此可以完全满足市场需求.

台湾明年第一季将发行1,850亿台币甲类公债,若加计3月发行的20年乙类公债,合计发行量将达2,250亿台币.今年第一季发行量则为1,850亿;此外,明年第一季将不定期发行国库券,今年第一季的发行量则为700亿.

财政部官员日前已表示,明年公债发行量将不低於今年的6,200亿台币,较先前5,000-6,000亿的预估规模扩大,且再度创下历史新高纪录.[ID:nCT0425260]

截至2011年11月底止,中央公债未偿还余额为4兆6,045亿台币.

明年第一季公债发行细节:

期别 年期 金额(亿) 标售日期 发行日期

101/1 5 400 1/3 1/6

101/2 20 400 1/17 1/20

101/3 2 300 2/1 2/4

101/4 30 350 2/8 2/13

101/5 10 400 3/3 3/7

101/乙1 20 400 3/13 3/16 (完)

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