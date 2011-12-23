〔台湾财政〕明年发债计划中规中矩,第一季发行量可化解补券压力(更新版)

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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* 明年增发10年乙类公债,其他内容大致符合预期
* 20年乙类公债提前至第一季发行,满足补券需求
路透台北12月23日电---在台湾财政部已事先提醒下,公债交易商对周五公布的明年发债计划反应中性.虽然第一季到期量有2,300亿台币,但也因20年期乙类公债提前发行,令发债量达2,250亿台币,料能顺利化解终端买盘的补券压力.
交易商指出,与今年的发债内容相比,明年较不一样的是5月增发了一期10年乙类公债.并将20年期乙类公债的发行日期,从第二季提前到第一季,至於其他内容,都与今年雷同.
"之前已经打过预防针了,所以感觉还好."一大型银行交易员称.
另一证券商交易主管也称,明年19次的公债发行计划内容中规中矩.虽然第一季的发行量较多,但也因为到期量大,因此可以完全满足市场需求.
台湾明年第一季将发行1,850亿台币甲类公债,若加计3月发行的20年乙类公债,合计发行量将达2,250亿台币.今年第一季发行量则为1,850亿;此外,明年第一季将不定期发行国库券,今年第一季的发行量则为700亿.
财政部官员日前已表示,明年公债发行量将不低於今年的6,200亿台币,较先前5,000-6,000亿的预估规模扩大,且再度创下历史新高纪录.[ID:nCT0425260]
截至2011年11月底止,中央公债未偿还余额为4兆6,045亿台币.
明年第一季公债发行细节:
期别 年期 金额(亿) 标售日期 发行日期
101/1 5 400 1/3 1/6
101/2 20 400 1/17 1/20
101/3 2 300 2/1 2/4
101/4 30 350 2/8 2/13
101/5 10 400 3/3 3/7
101/乙1 20 400 3/13 3/16 (完)
参看"台湾2010-2011年度公债标售结果一览",请点选[ID:nCT0420284]
--记者 董永年; 审校 张喜良
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r