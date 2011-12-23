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货币新闻 | 2011年 12月 23日 星期五 16:13 BJT

〔台湾数据〕11月工业生产同比衰退3.55%,为2009年8月後首见

路透台北12月23日电---台湾经济部周五公布,11月工业生产较上年同期衰退3.55%,为2009年8月後首见下滑走势,因占比重最大的制造业成长率由正转负4.22%.上月工业生产修正後为成长1.00%.

2009年8月时的工业生产较上年同期衰退8.95%,惟9月转为正成长.

以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):

11月 10月

工业生产 -3.55 +1.00r

注: r 表修正.(完)

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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)

--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 张喜良

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