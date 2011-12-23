〔台湾数据〕11月工业生产同比衰退3.55%,为2009年8月後首见

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透台北12月23日电---台湾经济部周五公布,11月工业生产较上年同期衰退3.55%,为2009年8月後首见下滑走势,因占比重最大的制造业成长率由正转负4.22%.上月工业生产修正後为成长1.00%.
2009年8月时的工业生产较上年同期衰退8.95%,惟9月转为正成长.
以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):
11月 10月
工业生产 -3.55 +1.00r
注: r 表修正.(完)
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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)
--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 张喜良
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r