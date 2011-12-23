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货币新闻 | 2011年 12月 23日 星期五 16:49 BJT

〔台湾央行〕共发行991亿台币存单,发行余额减少163.5亿

路透台北12月23日电---台湾央行周五表示,今日共发行991亿台币存单,相较存单到期金额1,154.5亿,存单发行余额减少163.5亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期770亿台币,利率为0.87%;91天期174亿台币,利率为0.93%;182天期47亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行714亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,479.05亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为43亿台币,累计超额准备为722亿台币,加计前期1%的超额准备为1,699亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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