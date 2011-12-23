〔台湾央行〕共发行991亿台币存单,发行余额减少163.5亿

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透台北12月23日电---台湾央行周五表示,今日共发行991亿台币存单,相较存单到期金额1,154.5亿,存单发行余额减少163.5亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期770亿台币,利率为0.87%;91天期174亿台币,利率为0.93%;182天期47亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行714亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,479.05亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为43亿台币,累计超额准备为722亿台币,加计前期1%的超额准备为1,699亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r