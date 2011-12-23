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债券 | 2011年 12月 23日 星期五 15:28 BJT

〔标题新闻〕惠誉今年可能不会将匈牙利债信评级调降至垃圾级--AKK

注:AKK为匈牙利债务管理机构.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7NN06J]

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