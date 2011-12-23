〔希腊政经〕副财长预期民间债权人新债换旧债谈判将有摩擦--媒体

中国债市：假日因素致1月托管量仅增590亿，保险机构鹤立鸡群--中债登
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
路透雅典12月23日电---媒体周五引述一名政府官员谈话指出,希腊及民间债券持有人在债务交换协商中对多项议题存有歧见.
"看来有很多议题逐渐得到共识,例如集体行动条款(Collective Action Clauses, CACs)以及优先债权人地位等."希腊三名副财长之一的Yannis Mourmouras在接受报纸Imerisia专访时表示.
"我希望有歧见的部分能够尽快找到妥协之道,例如希腊新债的票息等等,而本地银行体系资本重整等悬而未决的议题也希望能加速取得共识."Mourmouras补充道.
银行及基金业者与政府间就协议内容进行会谈已持续进行数周时间,讨论协议条件,根据这项协议,银行及基金业者将接受所持有的希腊债券名义价值减计50%,换取一笔现金及新债.
这项协议的目的是削减希腊债务1,000亿欧元,使希腊到2020年时债务相对国内生产总值(GDP)比例从160%降至较为可控的120%,尽管仍属偏高水准.
但这些会谈在周二陷入瓶颈,因有一家基金业者退出协商,令外界更加质疑是否能在今年达成协议,而这项债务交换协议攸关欧盟/国际货币组织(IMF)对希腊的新援助方案.
希腊财政部长韦尼泽洛斯周二表示很有信心,认为协商人士已经接近达成协议,然而他周四向国会坦承,协商存在着"困难",但他未加以详述.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3