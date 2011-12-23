〔希腊政经〕副财长预期民间债权人新债换旧债谈判将有摩擦--媒体

路透雅典12月23日电---媒体周五引述一名政府官员谈话指出,希腊及民间债券持有人在债务交换协商中对多项议题存有歧见.

"看来有很多议题逐渐得到共识,例如集体行动条款(Collective Action Clauses, CACs)以及优先债权人地位等."希腊三名副财长之一的Yannis Mourmouras在接受报纸Imerisia专访时表示.

"我希望有歧见的部分能够尽快找到妥协之道,例如希腊新债的票息等等,而本地银行体系资本重整等悬而未决的议题也希望能加速取得共识."Mourmouras补充道.

银行及基金业者与政府间就协议内容进行会谈已持续进行数周时间,讨论协议条件,根据这项协议,银行及基金业者将接受所持有的希腊债券名义价值减计50%,换取一笔现金及新债.

这项协议的目的是削减希腊债务1,000亿欧元,使希腊到2020年时债务相对国内生产总值(GDP)比例从160%降至较为可控的120%,尽管仍属偏高水准.

但这些会谈在周二陷入瓶颈,因有一家基金业者退出协商,令外界更加质疑是否能在今年达成协议,而这项债务交换协议攸关欧盟/国际货币组织(IMF)对希腊的新援助方案.

希腊财政部长韦尼泽洛斯周二表示很有信心,认为协商人士已经接近达成协议,然而他周四向国会坦承,协商存在着"困难",但他未加以详述.(完)