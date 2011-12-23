〔台湾汇市〕台币/美元追随亚币及台股涨势微幅收升,年关临近交投淡静

路透台北12月23日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘升值2.9分.此前美国初请失业金人数降至三年半低位,鼓舞亚币走扬,台股亦随多数亚股上涨,均带动台币走升.
汇银人士并表示,国际市场因耶诞假期,交投相当清淡,台北汇市更是冷清仅有实质需求,外商买入、卖出美元均见,缺乏方向一致性;预料台币年前难有大行情,下半周则因出口商有作帐需求,可能会有美元卖盘陆续浮现.
"下周应该会更安静,因为外商都去休假,大概就在30.3元上下震荡,"一位本地银行人士表示.
他们预估,台币下周一交投先看30.25-30.35元间.
台币兑美元周五收在30.296元,较前一周升值7.3分(30.296-30.369),或0.24%[(30.296-30.369)/30.296];累计今年以来台币已升值0.24%[(30.296-30.368)/30.296].
台湾加权指数.TWII周五收盘上涨2.07%,报7,110.73点;外资及陆资在台股则买超42.82亿台币,转卖为买,上交易日为卖超3.57亿台币.[ID:nCT0490715]
新兴市场中,亚洲货币周五在年末清淡交投中全线上涨,此前公布的美国经济数据令人鼓舞,引发风险资产的买盘.[EMRG/SGCN]
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--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红