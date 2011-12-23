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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 16:13 BJT

《外汇动态》穆迪维持奥地利评级不变,但警告欧债危机存在风险

0802GMT---穆迪评级机构维持奥地利顶级的主权评级不变,并将评级展望定为稳定,但指称欧债危机带来潜在危险.

欧元/美元EUR=小涨至1.3088美元,停止单则在1.3120上方伺机而待. (完)

--编译 龚芳;审校

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