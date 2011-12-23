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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 16:14 BJT

〔金属期市〕期铜本周料收高,因美国经济前景转佳

路透吉隆坡12月23日电---伦敦期铜周五上涨,周线料为三周来首度收高,此前有迹象显示美国经济回春,令投资人期待工业金属的需求将升高.

0712GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨0.78%,报每吨7,598.75美元,延续上个交易日涨势.

本周以来期铜价格已经上涨3.1%,结束前两周的跌势.铜价今年以来仍下跌21%,创下2008年以来最差的年度表现.

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