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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 16:30 BJT

《外汇动态》放空美元/日圆或为目前投资首选

0802GMT---年底资金流动提振美元/日圆JPY=走势.然而,这几未影响出口商的供给.在78.25-78.50仍充斥丰沛的卖单.美元在日央行10月干预行动後的高位为78.61日圆.

尽管汇价拉回至78.00,但风险/报酬仍偏向空方.

停止单挂在11月1日高点上方,成本约60个跳动点,若拉回至干预後区间底部,则报酬或将达150个跳动点.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

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