新闻人物：揭秘朝鲜幕後权臣张成泽

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月23日电---朝鲜(北韩)目前的幕後权臣张成泽(Jang Song-thaek)年轻时曾是一名迷人的手风琴演奏者，当他在大学邂逅朝鲜开国领导人金日成之女金敬姬(Kim Kyong-hui)并不顾其反对与她结婚後，他的人生就此改变。

现年65岁的张成泽在经历并克服了清洗运动、痛苦的宫廷阴谋和个人悲剧後，现在最终成为其侄子金正恩的首席顾问。金正日上周去世後，金正恩成为了朝鲜第三代领导人。

尽管公众对朝鲜金氏家族所知甚少，但熟悉张成泽的人、曾与他有过一面之缘的韩国人以及分析人士均表示，张成泽可能会指导年轻的金正恩逐步推动朝鲜开放。

美国前助理国务卿希尔(Christopher Hill)在接受路透采访时表示：“他相比其他人，似乎对朝鲜之外的世界更感兴趣，似乎对世界其他地区兴趣更浓。”但希尔也表示，这一说法还需要有更多证据辅佐。

希尔说：“张成泽很有趣。”希尔在2005-2008年担任美国核特使期间曾多次访问朝鲜。

在最近流传出来的几张照片中，张成泽是罕见的几位身穿便服站在金正恩旁边的人之一。

一名消息人士本周对路透表示，张成泽是未来朝鲜领导层中的主要成员。

他的官方头衔包括朝鲜国防委员会副委员长。该委员会也是朝鲜中央最高权力机构。

韩国官员和其他消息人士表示，张成泽的三个特点使他适合管理或至少在管理朝鲜方面发挥影响力：他了解朝鲜权力结构的机制；他非常了解韩国；他在拥有120万兵力的朝鲜军方人脉广大。

曾在2002年接待过朝鲜代表团的韩国前农业部长韩甲洙表示，张成泽有点羞怯，但绝不可轻视。他还很爱喝酒。

韩甲洙对路透表示：“显然，大家的焦点都在张成泽身上，但他从不走到台前。当我们试图拍照时，他尽力往後挪。”

但有天早晨，因为前一晚喝了很多酒，张成泽没能按时出现，没人敢去敲他的门。

韩甲洙说：“我当时就想，哦，原来人们都不敢叫醒他啊。”

张成泽生於1946年。一名作家和一些朝鲜“脱北”者表示，他并非出身于朝鲜精英阶层，也并非金日成理想的乘龙快婿。

不过他在知名的金日成大学念书。

《战争与和平：金正日死後的朝鲜将走向何方》(War and Peace: Where is North Korea headed after Kim Jong-il)一书的作者Jang Sung-min表示：“他酒量不错，也很有趣，而且手风琴拉得很好。他是个非常聪明的人。”

“所以很多女孩都很喜欢他。他非常有魅力，难怪金敬姬会爱上他。”

“脱北者”Joo Sung-ha表示，张成泽与金敬姬是同班同学，尽管金日成反对两人交往，张成泽也转往另一所大学，但两人继续见面。（完）