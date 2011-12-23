《外汇动态》企业并购相关资金流动可能会使澳元的买气升火

0912GMT---澳元/美元AUD=D4市况偏多,而来自并购方面的消息料添上助力.

兖州煤业(600188.SS)周四晚间公布,旗下兖煤澳大利亚透过与Gloucester Coal合并,Gloucester Coal将成为兖煤澳大利亚的全资附属公司,後者并将取代Gloucester Coal在澳洲上市,间接借壳上市.[ID:nCH0091571]

另外12月19日时,美国Apache Corp收购总值5.6亿澳元的澳洲Burrup Holdings股权.

上述两项交易的资金流动,都会为当前澳元的买盘增添柴火.

一些出口商在平价水准之前的对冲不足,相关买盘已支撑投机性需求,而在0.9850-.0.9900美元有更多买单.

澳元可能展开上探位於1.0271美元的一目均衡云区顶部的走势.在云区底部1.0071美元买进者可望获得报酬.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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