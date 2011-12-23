〔台湾货币市场〕短率有上扬压力,下周年关前料更明显(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 银行午後还在找钱

* 短率有上扬压力

* 下周短率料再走升

记者 高洁如

路透台北12月23日电---台湾银行间短期利率周五微幅上扬,拆款利率高位再有攀升迹象.预料下周年关之前,短率上扬将更明显,只是幅度不致於太大.

市场人士指出,今日是周末,银行为了积数相当保守操作,尤其是目前整体银行积数提存尚不足够,因此预料需求可能略高於供给,午後还有不少银行在市场找钱.至於央行委托代收入的隔夜资金,金额也没有太高,操作略显困难.

"下午了还有很多人打电话问有没有钱可以拆(入),"一位民营银行资金调度人士称.

而展望下周,资金调度人士表示,已进入2011年最後的五个交易日,预料年关时外商银行拆出资金将很少,预料下周的利率水位将较本周微幅走高.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.400%,上日在0.398%;今日区间在0.299-0.770%,上交易日在0.299-0.730%

2-7天拆款利率区间在0.392-0.78%,区间高位较上日略升.上日区间在0.392-0.77%.

**短票利率也小升**

短票方面,交易商指出,逢周末票量较高,但银行操作保守之下,买票意愿不高.今日短票利率小幅上扬.

一票券商表示,市场的资金并不多,"早上我们坚持一下利率,到後来再回去找钱就没有了."因此,票券商短票的库存今日略有上升.少数大型公股银行成交达0.87%.

而今日短票利率主要成交落在0.85-0.86%.上日在0.83-0.85%

央行今日共发行991亿台币存单,相较存单到期金额1,154.5亿,存单发行余额减少163.5亿.[TW/MMTCN]

央行存单下周到期总额为4,540.5亿台币,分别是周一1,822亿,周二80亿,周三1,337.50亿,周四216亿以及周五1,085亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为负28亿台币;至周日,累计超额准备为638亿台币,加计前期1%的超额准备为1,615亿台币.

**公债RP利率持平区间**

债市同业附买回(RP)利率周五持平於近期区间,主要是投信资金赎回令资金分配不均,惟下周央行理监事会议召开在即,市场对降息及维持利率不变的看法仍相当分歧,交易商对短率趋坚走势审慎以对.

资金调度人士指出,今日寿险资金供应没有明显缺口,不过因应企业年底作帐等资金需求,投信端面临较大的赎回压力,加上银行端近日资金需求较大,令部分交易商感受趋紧.

展望下周,他们表示,10年期公债增额券即将交割,料券商有补券需求且资金缺口较大,加之月底向来为资金需求高峰,料下半周附买回利率恐有微幅走高的压力.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

下周大型紧缩因子如下:周一有212亿台币的国库券发行;周二有阳明海运(2609.TW)的65亿台币公司债交割;周四则有100/9R期公债发行,金额350亿台币.另外,央行将於周四召开第四季理监事会议.(完)