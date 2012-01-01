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亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 06:26 BJT

全球外汇市场1月2日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

市场假期:

爱尔兰、罗马尼亚、斯洛文尼亚、英国、瑞士、美国

0843 - 意大利12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)

0848 - 法国12月Markit制造业PMI终值

0853 - 德国12月制造业PMI

0858 - 欧元区12月Markit制造业PMI

--编译 张若琪;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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