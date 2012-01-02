《台湾报摘》--工商时报1月2日

* 头版头条:

--台股进入大选前关键时刻,四大台股投资主管认为,国安基金持续护盘效应,加以政策利多与美股走扬,看好选前大盘指数将力守7,000点关卡,上档先看7,200点季线反压区.

* 其他:

--金融圈近兆台币土地建筑融资放款因面临天花板效应而被卡住.银行主管预期,影响所及,除一些建商可能转贷至过去土建融承办量较少、未逼近上限的银行,也不排除因为向银行贷款难度提高而必须增加自有资金.

--今年全球景气趋缓,发展观光业成政府提振经济的主轴,其中陆客来台观光盼冲刺破200万人次目标.近日政院陆续松绑陆客来台措施,包括即日起大陆人士可申请来台医美、健检,三年内曾来台观光陆客,若无违规纪录,近日内申请来台自由行可免附财力证明.

--超商龙头统一超(2912.TW)去年营收、获利可望同创新高,投资机构推估年营收将逾1,210亿台币,获利约72亿元、每股净利6.94元.展望2012年在大型店比重拉升至50%,转投资等持续获利下,每股净利有挑战7.5-7.78元的实力.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 李盈蒨

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