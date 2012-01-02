《台湾报摘》--工商时报1月2日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--台股进入大选前关键时刻,四大台股投资主管认为,国安基金持续护盘效应,加以政策利多与美股走扬,看好选前大盘指数将力守7,000点关卡,上档先看7,200点季线反压区.
* 其他:
--金融圈近兆台币土地建筑融资放款因面临天花板效应而被卡住.银行主管预期,影响所及,除一些建商可能转贷至过去土建融承办量较少、未逼近上限的银行,也不排除因为向银行贷款难度提高而必须增加自有资金.
--今年全球景气趋缓,发展观光业成政府提振经济的主轴,其中陆客来台观光盼冲刺破200万人次目标.近日政院陆续松绑陆客来台措施,包括即日起大陆人士可申请来台医美、健检,三年内曾来台观光陆客,若无违规纪录,近日内申请来台自由行可免附财力证明.
--超商龙头统一超(2912.TW)去年营收、获利可望同创新高,投资机构推估年营收将逾1,210亿台币,获利约72亿元、每股净利6.94元.展望2012年在大型店比重拉升至50%,转投资等持续获利下,每股净利有挑战7.5-7.78元的实力.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 李盈蒨
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。